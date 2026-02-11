Милонов призвал Макрона рассказать Европе о своем «бойфренде» из файлов Эпштейна

Появление упоминаний «бойфренда» президента Франции Эммануэля Макрона в файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна отражает «девиантную психику» французского лидера. Таким «бойфрендом» вполне может оказаться его жена Брижит. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Знаете, это тот редкий случай, когда наличие бойфренда у Макрона является не самой большой проблемой Макрона, хотя, безусловно, отражает его девиантную психику, его ненормальность. Вот отсюда, наверное, и отношение ко всему традиционному у Макрона немножечко искажено», — заявил парламентарий.

Милонов не исключил, что «бойфрендом» французского президента является его жена, которая «по морде ему в самолете дает».

Речь идет о предполагаемой прошлогодней ссоре Макрона со своей супругой. СМИ сообщали, что его жена Брижит якобы ударила его по лицу перед выходом из самолета во время визита главы государства во Вьетнам в мае 2025 года.

«Может быть, это имелся ввиду. А если нет, то в Европе же это разрешено, пусть расскажет Европе, кто его бойфренд, не стесняется, хотя бы мы поймем, что он не просто так по себе идиот», — заключил депутат.

В переписках Эпштейна обнаружили упоминания «бойфренда» Макрона.

Об этом сообщается со ссылкой на опубликованные минюстом США документы.

«Мне показали фотографию бойфренда Макрона. Ах… лицемерие», — написал Эпштейн в одном из писем.

В мае 2025 года СМИ сообщали о ссоре Макрона со своей супругой в самолете. Чтец по губам расшифровал слова супруги президента Франции, сказанные ею после того, как она ударила его по лицу перед выходом из самолета во Вьетнаме. Видео этой сцены вызвало резонанс и обсуждение во всем мире. Как пишет британское издание Daily Express, Брижит Макрон сказала супругу: «Держись подальше, неудачник!».

Ранее Макрон появился на публике с красным глазом.