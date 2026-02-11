Экс-премьер Азаров о референдуме по Донбассу: это территория РФ по конституции

В референдуме по вопросу Донбасса нет смысла, потому что регион – конституционная территория России. При этом украинский лидер Владимир Зеленский может провести президентские выборы, но в условиях диктатуры он просто провозгласит свое переизбрание, что чревато продолжением конфликта. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

По словам экс-премьера, власти Украины в рамках референдума не будут учитывать мнение жителей Донбасса, что говорит о бессмысленности мероприятия.

«Это просто бессмысленно. Давайте еще по Крыму проведем референдум, опросим жителей Галичины <…> Более абсурдного мероприятия невозможно себе представить <…> Эти все референдумы противоречат конституции Российской Федерации, которая уже вообще-то действует», — подчеркнул политик.

При этом в случае победы Зеленского на выборах, добавил бывший премьер, Украина останется в статусе «анти-России». По словам политика, Соединенные Штаты должны уяснить, что никакого мира без изменения киевского режима достичь невозможно.

«Страна находится в состоянии диктатуры нацистской. Отсутствуют оппозиционные силы. Почему не провести? Какие проблемы-то? Я абсолютно никаких проблем не вижу в проведении выборов. Другое дело, какая будет реакция сторон-участников конфликта на такие выборы. Все понимают (и в Штатах понимают, и в России, я думаю, понимают), что эти выборы будут сфальсифицированы, на них просто де-факто объявят, что Зеленский победил, никто там никакие голоса считать не будет. Ну и все, и он будет легитимным президентом», — подчеркнул Азаров.

11 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Зеленский планирует 24 февраля объявить о выборах главы государства и референдуме по мирному соглашению с Россией.

При этом, как вскоре стало известно, в окружении Зеленского опровергли заявления газеты Financial Times о скором объявлении выборов.

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения.

Ранее США и Украина обсуждали прекращение конфликта через референдум весной 2026 года.