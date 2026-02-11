«Драма», связанная с публикацией материалов дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними, является не первой и не последней. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что при этом материалы по его делу представляются мировой аудитории «в совершенно отредактированном... обрамленном, замазанном, изъятом» виде.

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна. Среди материалов также представлены десятки фотографий обнаженных девушек.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее Захарова призывала западные СМИ сосредоточиться на материалах по делу Эпштейна вместо обсуждения России.