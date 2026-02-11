Размер шрифта
В Совфеде оценили отношения Европы и США: «В шоке от нынешнего состояния»

Сенатор Пушков: есть основания говорить об этапе «холодного мира» между США и ЕС
Pavel Kashaev/Global Look Press

Есть все основания говорить если не об этапе «холодной войны», то «холодного мира» между Европой и Соединенными Штатами. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Негодование Макрона, толкующего об «открытой агрессии» со стороны Вашингтона, еле сдерживаемая ярость фон дер Ляйен, вынужденно аккуратные формулы Мерцы, трусливые намеки Туска - многое говорит о том, что Европа в шоке от нынешнего состояния трансатлантических отношений, не знает, как быть, и думает лишь о том, чтобы «пережить зиму», — написал Пушков.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа вступила в фазу, когда может надеяться только на себя. По его словам, европейцы находятся «в отчаянии» и больше не понимают, насколько далеко США готовы зайти. Речь идет не только о Гренландии, пояснил Макрон.

По его оценкам, если ничего не предпринять, «Европа будет через пять лет сметена».

Ранее европейские страны захотели «застраховаться» от России с помощью ядерного оружия.
 
