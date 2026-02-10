Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

В МИД России рассказали о кривлянии Зеленского в 2019 году

Лавров: Зеленский кривлялся, как паяц, после встречи в верхах в декабре 2019 года
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу НТВ, что президент Украины Владимир Зеленский «кривлялся, как паяц» на пресс-конференции после переговоров с лидерами РФ, Франции и Германии в Париже в 2019 году.

Дипломат напомнил, что в тот период Донбассу планировалось предоставить особый статус с его закреплением в Конституции Украины. Это положение было подтверждено на встрече в декабре 2019 года, состоявшейся по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.

«Там был Владимир Зеленский, который сидел на пресс-конференции и кривлялся, как паяц», — сказал Лавров.

Министр отметил, что по итогам встречи были приняты документы, предусматривавшие внесение в Конституцию Украины изменений, закрепляющих постоянный особый статус Донбасса. Однако, подчеркнул он, эти положения так и не были реализованы.

Кроме того, Лавров напомнил, что бывшие лидеры Германии и Франции — Ангела Меркель и Франсуа Олланд — уже после начала специальной военной операции заявляли, что изначально не планировали выполнять соответствующие договоренности и предоставлять Донбассу особый статус.

В конце января министр заявил, что призывы Зеленского расправляться над россиянами говорят о его неадекватности. По мнению главы российского МИД, «вопрос о безопасности напрямую касается сути режима, тех абсолютно неприемлемых, отвратительных заявлений», которые делает Зеленский.

Ранее Лавров назвал «жалкой дипломатией» слова Макрона о звонке Путину.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!