В МИД России рассказали о кривлянии Зеленского в 2019 году

Лавров: Зеленский кривлялся, как паяц, после встречи в верхах в декабре 2019 года

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу НТВ, что президент Украины Владимир Зеленский «кривлялся, как паяц» на пресс-конференции после переговоров с лидерами РФ, Франции и Германии в Париже в 2019 году.

Дипломат напомнил, что в тот период Донбассу планировалось предоставить особый статус с его закреплением в Конституции Украины. Это положение было подтверждено на встрече в декабре 2019 года, состоявшейся по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.

«Там был Владимир Зеленский, который сидел на пресс-конференции и кривлялся, как паяц», — сказал Лавров.

Министр отметил, что по итогам встречи были приняты документы, предусматривавшие внесение в Конституцию Украины изменений, закрепляющих постоянный особый статус Донбасса. Однако, подчеркнул он, эти положения так и не были реализованы.

Кроме того, Лавров напомнил, что бывшие лидеры Германии и Франции — Ангела Меркель и Франсуа Олланд — уже после начала специальной военной операции заявляли, что изначально не планировали выполнять соответствующие договоренности и предоставлять Донбассу особый статус.

В конце января министр заявил, что призывы Зеленского расправляться над россиянами говорят о его неадекватности. По мнению главы российского МИД, «вопрос о безопасности напрямую касается сути режима, тех абсолютно неприемлемых, отвратительных заявлений», которые делает Зеленский.

Ранее Лавров назвал «жалкой дипломатией» слова Макрона о звонке Путину.