В Норвегии учредят комиссию для расследования связей с Эпштейном

Контрольный и конституционный комитет парламента Норвегии учредит комиссию для проведения расследования после новых публикаций по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает газета Altinget.

Для расследования будет создана следственная комиссия, которая проверит все дипломатические службы Норвегии. Уточняется, что подобные расследования в парламенте Норвегии инициируются редко.

До этого стало известно, что норвежская кронпринцесса более тысячи раз упоминается в новых файлах Эпштейна. Связи Метте-Марит с Эпштейном ранее уже были известны. При этом она утверждала, что не знала о преступной деятельности финансиста и сожалеет о своих контактах с ним.

30 января минюст США опубликовал новую партию документов по делу Эпштейна, в файлах были фотографии с мужчиной, похожим на младшего брата короля Великобритании Карла III.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что дочери принца Эндрю «были в ужасе» от компроментирующего фото отца у Эпштейна.