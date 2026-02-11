Размер шрифта
Дмитриев заявил о борьбе Трампа с «сатанинским крылом» Запада

Дмитриев считает, что Трамп борется с сатанинским крылом либерального Запада
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп «борется с сатанинским крылом либерального» Запада. Об этом в социальной сети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он отреагировал на публикацию члена палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Анны Паулины Луны, утверждающей, что Трамп «не играл в игру» скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл, а помогал разоблачить ее.

«А когда они не смогли его шантажировать, они попытались его очернить», — написала политик в X.

30 января минюст США объявил о публикации последних документов из досье Эпштейна. Замминистра Тодд Бланш сообщил, что обнародованы свыше 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков. По его словам, некоторые фото и видео были сделаны либо самим Эпштейном, либо его окружением.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее Трамп объяснил, почему до сих пор не ознакомился с файлами Эпштейна.
 
