Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Эксперт объяснил желание Брюсселя частично принять Украину в ЕС

Политолог Лизан: план принятия Украины в ЕС нужен для обмана Киева
The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

План Брюсселя по частичному принятию Украины в Европейский союз (ЕС) призван лишь обмануть Киев. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог Иван Лизан.

«Европейцам нужно наобещать украинцам чего-то, чтобы они продолжали проливать свою кровь, терпеть тяготы и лишения. Во-вторых, «хитро сделанное членство», в рамках которого Киев берут в Евросоюз лишь на словах, позволяет Брюсселю не признавать провал собственной политики», — пояснил эксперт.

В конечном итоге Украина так и не будет принята в ЕС, спрогнозировал он.

10 февраля газета Politico написала, что европейские страны разработали пять шагов по предоставлению Украине частичного членства в Евросоюзе уже в 2027 году.

По данным издания, в рамках этого плана Киев сможет участвовать в переговорах ЕС, и произойдет это еще до осуществления страной реформ, требуемых для полного членства в блоке.

Ранее Каллас захотела предъявить России список требований по Украине.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!