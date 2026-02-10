Эксперт объяснил желание Брюсселя частично принять Украину в ЕС

План Брюсселя по частичному принятию Украины в Европейский союз (ЕС) призван лишь обмануть Киев. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог Иван Лизан.

«Европейцам нужно наобещать украинцам чего-то, чтобы они продолжали проливать свою кровь, терпеть тяготы и лишения. Во-вторых, «хитро сделанное членство», в рамках которого Киев берут в Евросоюз лишь на словах, позволяет Брюсселю не признавать провал собственной политики», — пояснил эксперт.

В конечном итоге Украина так и не будет принята в ЕС, спрогнозировал он.

10 февраля газета Politico написала, что европейские страны разработали пять шагов по предоставлению Украине частичного членства в Евросоюзе уже в 2027 году.

По данным издания, в рамках этого плана Киев сможет участвовать в переговорах ЕС, и произойдет это еще до осуществления страной реформ, требуемых для полного членства в блоке.

