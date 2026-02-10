Посол анонсировал визит Путина в Казахстан

Посол Бородавкин: визит Путина в Казахстан ожидается в 2026 году, даты не известны

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что президент РФ Владимир Путин, как ожидается, совершит ответный визит в Казахстан в текущем году.

«В этом году планируется ответный визит в Казахстан нашего президента, пока даты не определены, но такой визит состоится. Я думаю, что нам будет в чем отчитаться перед нашими руководителями», — сказал Бородавкин.

11 ноября прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с двухдневным визитом и провел неформальную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда рассказал, что общение тет-а-тет продолжалось в течение трех часов.

Путин и Токаев подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Документ предполагает расширение сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики, науки, образования, культуры и гуманитарных связей.

