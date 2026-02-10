Шойгу назвал популистскими заявления США о готовности к работе по стратстабильности

Шойгу: слова США о работе с Россией по стратстабильности остались лозунгами

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал заявления США о готовности к совместной работе по стратегической стабильности «популистскими лозунгами». Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ», комментируя ситуацию вокруг истекшего российского-американского договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

«Их заявления о готовности совместно работать над укреплением стратегической стабильности так и остались популистскими лозунгами», - сказал Шойгу.

Он отметил, что в сентябре 2025 года именно американская сторона не отреагировала на предложение президента России Владимира Путина о взаимном сохранении количественных ограничений, предусмотренных ДСНВ.

5 февраля истек Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) между Россией и США. В российском МИД отметили, что, несмотря на проблемные моменты, соглашение «в целом» работало и сдерживало гонку стратегических вооружений. В сентябре 2025-го РФ предложила, чтобы стороны ДСНВ добровольно ограничили количество вооружений, согласно заложенным в договоре «потолкам», но США не отреагировали на эту инициативу.

Теперь Москва исходит из того, что стороны ДСНВ не связаны какими-либо обязательствами. Россия намерена «ответственно и взвешенно» действовать по вопросам стратегических наступательных вооружений, но «неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам», чтобы не допустить угроз нацбезопасности.

