Посольство анонсировало визит главы МИД Буркина-Фасо в Россию

В конце текущей недели министр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан Мари Траоре посетит Россию с визитом. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве страны в Москве.

В диппредставительстве отметили, что глава ведомства в ходе поездки планирует встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В мае прошлого года президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре рассказал, что страна попросила Россию о помощи. По словам политика, республика заинтересована прежде всего в «интеллектуальной поддержке». Он уточнил, что наиболее важно для Буркина-Фасо получить помощь в развитии военной промышленности, обучении молодежи технологиям и борьбе с терроризмом.

В августе посол Буркина-Фасо в РФ Аристид Тапсоба сообщил, что Уагадугу и Москва обсуждают запуск прямого авиасообщения между странами. Он отметил, что есть российская компания, желающая запустить авиарейсы между столицами государств.

