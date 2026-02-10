Инспекторов МАГАТЭ проинформировали об украинской атаке на Запорожскую АЭС

Экспертам МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили об атаке ВСУ и отключении энергоснабжения

Сотрудникам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) известно об атаке украинских войск и отключении резервной линии энергоснабжения станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям станции Евгению Яшину.

«Сотрудники МАГАТЭ, присутствующие на станции, проинформированы о ситуации», — сказала Яшина.

Незадолго до этого стало известно, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар привела к приостановке подачи тепла в жилые дома и социальные объекты.

4 января директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что ВСУ целенаправленно наносят удары по линиям внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, которые проходят по воздуху над Днепром с подконтрольной Киеву территории Запорожской области. По его словам, эти удары представляют собой «огромную угрозу безопасности» станции, и, к сожалению, «это воздействие продолжается с разной степенью интенсивности».

