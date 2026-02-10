В Госдуме рассказали о «непростых» переговорах властей с Telegram

В настоящее время идет «непростой переговорный процесс» с Telegram относительно соблюдения российского законодательства, стороны ищут компромисс. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Насколько я знаю, идет непростой переговорный процесс, и российское подразделение Telegram готово будет выполнять наши законы. Когда технически будет найдено решение и компромисс — то все будут только рады. Важно, что компромиссы ищутся. Это хорошо», — подчеркнул парламентарий.

В конце января депутат Госдумы Сергей Боярский сообщал, что на мессенджеры WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Telegram накладывают ограничения из-за нарушения норм, а не «из вредности».

Депутат подчеркнул, что никто не планирует блокировать или замедлять работу WhatsApp и Telegram без веских оснований. Он сравнил их функционирование на территории России с пребыванием гостей, которые обязаны соблюдать правила принимающей стороны. В частности, речь идет об открытии представительств в России и сотрудничестве в борьбе с мошеннической деятельностью.

Ранее в Госдуме заявили, что полная блокировка WhatsApp возможна в России до конца 2026 года.