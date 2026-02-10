Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

В Госдуме рассказали о «непростых» переговорах властей с Telegram

Депутат Матвейчев: идут непростые переговоры с Telegram по поиску компромисса
klevo/Shutterstock/FOTODOM

В настоящее время идет «непростой переговорный процесс» с Telegram относительно соблюдения российского законодательства, стороны ищут компромисс. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Насколько я знаю, идет непростой переговорный процесс, и российское подразделение Telegram готово будет выполнять наши законы. Когда технически будет найдено решение и компромисс — то все будут только рады. Важно, что компромиссы ищутся. Это хорошо», — подчеркнул парламентарий.

В конце января депутат Госдумы Сергей Боярский сообщал, что на мессенджеры WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Telegram накладывают ограничения из-за нарушения норм, а не «из вредности».

Депутат подчеркнул, что никто не планирует блокировать или замедлять работу WhatsApp и Telegram без веских оснований. Он сравнил их функционирование на территории России с пребыванием гостей, которые обязаны соблюдать правила принимающей стороны. В частности, речь идет об открытии представительств в России и сотрудничестве в борьбе с мошеннической деятельностью.

Ранее в Госдуме заявили, что полная блокировка WhatsApp возможна в России до конца 2026 года.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!