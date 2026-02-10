Сийярто планирует подать в суд на лидера венгерской оппозиции за клевету

ТАСС: Сийярто подаст в суд на Мадьяра и газету Telex за клевету

Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто собирается подать в суд против лидера оппозиционной партии «Тиса», евродепутата Петера Мадьяра, обвинив его в распространении клеветы. Кроме того, иск будет подан против оппозиционного интернет-издания Telex, опубликовавшего о нем недостоверную информацию, сообщает ТАСС.

Накануне Мадьяр опубликовал в соцсетях пост, в котором он утверждал, что аккумуляторный завод южнокорейской компании Samsung в городе Гёд работает с грубыми нарушениями экологической безопасности и подвергает опасности своих сотрудников.

«Это откровенная ложь, клевета, не имеющая под собой никаких оснований. Это то, что никто не должен себе позволять», — отметил Сийярто, заявив, что подаст заявление «о возбуждении уголовного дела за публичную клевету».

Глава МИД Венгрии отметил, что ему интересно посмотреть, возьмет ли Мадьяр на себя ответственность в этот раз и будет мужчиной или использует своей иммунитет евродепутата и «спрячется за юбкой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен».

Парламентские выборы в Венгрии, на которых будет избран состав Национального собрания и решена судьба политической карьеры Виктора Орбана, запланированы на 12 апреля 2026 года. Главным соперником партии Орбана «Фидес» является партия «Тиса», которую возглавляет Мадьяр.

Ранее Трамп поддержал кандидатуру Орбана на парламентских выборах.