Лавров назвал главными союзниками России армию, флот и Воздушно-космические силы

Главными союзниками России, при всех международных договорах, являются армия, флот и Воздушно-космические силы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

По его словам, Москва видит сложившуюся в мире ситуацию такой, какая она есть.

«Она (ситуация. — «Газета.Ru») лишний раз подтверждает, что какими бы ни были международные договоры <...> в сфере безопасности, с кем бы такие договоры не были подписаны, все-таки главными союзниками у нас остаются армия, флот и теперь Воздушно-космические силы», — сказал глава российского МИД.

Дипломат отметил, что РФ полностью уверена в надежности своих систем ядерного сдерживания, которые выступают в роли гарантий безопасности государства. Потенциальные противники знают, что в случае агрессивных действий против России они столкнутся с неприемлемым для себя ответом, подчеркнул Лавров.

В ходе интервью министр иностранных дел России также заверил, что Москва не планирует первой делать шаги к эскалации в сфере контроля над вооружениями после прекращения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Ранее в США заговорили о ядерной войне после истечения срока действия ДСНВ.