Источник рассказал, что РФ была готова к компромиссам на переговорах в Анкоридже

«Ведомости»: РФ на Аляске была готова к компромиссам, но не по Донбассу
Julia Demaree Nikhinson/AP

Во время российско-американских переговоров на Аляске в августе 2025 года Москва была готова к «каким-то территориальным компромиссам», но не по статусу Донбасса. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

По словам собеседника издания, Россия могла согласиться на компромисс по вопросу численности вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом обязательным условием было налаживание более широкого взаимодействия с Соединенными Штатами, включая экономическое. По мнению источника, Москва готова продолжить переговоры, но с учетом ситуации «на земле» в зоне проведения спецоперации, а также при оказании давления Вашингтоном на Киев и его европейских союзников.

15 августа президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине.

Ранее Россия, Украина и США провели переговоры в Абу-Даби, договорившись об обмене пленными и обсуждая прекращение огня.
 
