Песков прокомментировал слова главы МИД Турции о создании своего ядерного оружия

В Кремле обратили внимание на заявление главы МИД Турции Хакана Фидана о возможной необходимости обзавестись ядерным оружием. Москва рассчитывает на проявление ответственности со стороны стран «ядерного клуба» во избежание ядерной гонки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, существует режим нераспространения ядерного оружия, который является краеугольным камнем ядерной безопасности в мире.

«Мы обратили внимание на это заявление, но мы считаем, что все страны ядерного клуба будут вести себя ответственно, чтобы не допустить проявления ядерной гонки», — сказал представитель Кремля.

9 февраля турецкий министр Фидан, комментируя вопрос о вероятности появления ядерного оружия у Ирана, заявил, что Анкара будет вынуждена вступить в ядерную гонку, если в регионе появится ядерное оружие (ЯО). При этом глава МИД Турции не стал отвечать на вопрос, хотела бы Турция иметь ядерное оружие.

В январе газета The New York Times сообщила, что западные спецслужбы не обнаружили доказательств создания Ираном ядерного оружия. По информации издания, спецслужбы не выявили признаков того, что Тегеран ведет работы по обогащению урана до оружейного уровня или предпринимает шаги для создания боеголовок.

Ранее Трамп заявил, что сомневается в отказе Ирана от ядерного оружия.