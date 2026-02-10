Размер шрифта
Собянин заявил, что Москва достигла уровня комфорта европейских столиц в рекордные сроки

Собянин: Москва достигла уровня комфорта европейских столиц за 5-10 лет
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

Мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании первого Международного конгресса государственного управления заявил, что российская столица достигла уровня комфорта крупных европейских городов за рекордные 5-10 лет. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Собянина, в 90-е годы город переживал «перестроечный» шок, в нулевые — кризис.

«Москвичи со средним достатком с удовольствием уезжали из Москвы, ехали в Лондон, Париж, другие европейские города и с восхищением оттуда писали и рассказывали, как там хорошо: «Я сижу в летнем кафе, никто мне не мешает, кругом чистота, порядок, машины не паркуются на тротуарах и так далее, и тому подобное». Когда ты хочешь это сделать в Москве, все становятся на дыбы, все становятся против», — поделился мэр российской столицы.

Он добавил, что скорость изменений и жесткость решений были продиктованы объективной необходимостью, и изменения проводились «не для галочки и не для каких-то абстрактных историй — для москвичей».

Накануне Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что Москва планирует до конца 2032 года удвоить протяженность линий столичного метрополитена.

В январе Собянин подписал постановление, согласно которому новая станция московского метро получила название «Новорижская». Речь идет о 12-й станции Рублево-Архангельской линии метро, строящейся на западе столицы, между «Москвой-Сити» и городом Красногорском. Длина линии должна составить 27,6 км.

Ранее Собянин рассказал, где в Москве в течение пяти лет откроются новые станции метро.
 
