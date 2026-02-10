МИД РФ опубликовал ролик с «ожившими» дипломатами XVII–XX веков

Министерство иностранных дел РФ опубликовало видео со знаковыми российскими дипломатами XVII–XX веков, «ожившими» благодаря технологиям искусственного интеллекта (ИИ). Запись появилась в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

В частности, специалисты привели в движение портрет главы посольского приказа Русского царства в XVII веке Афанасия Ордина-Нащокина и президента коллегии иностранных дел Российской Империи в середине XVIII века Алексея Бестужева-Рюмина. Также в ролике появляются посол России в Персии Александр Грибоедов, министр иностранных дел во второй половине XIX века Александр Горчаков и народный комиссар иностранных дел Советского Союза Георгий Чичерин. Последними в видео показаны народный комиссар по иностранным делам СССР Максим Литвинов и руководитель МИД страны с 1957 по 1985 годы Андрей Громыко.

Ролик был опубликован по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля.

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником, заяывив, что они во все времена достойно и с честью служили своей стране. Как отметил глава государства, конструктивная и консолидирующая роль российской дипломатии стала особенно востребована в условиях нарастающей турбулентности в мире.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров записал видеообращение по случаю Дня дипломатического работника.