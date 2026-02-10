Размер шрифта
МИД РФ опубликовал ролик с «ожившими» дипломатами XVII–XX веков

МИД РФ выложил видео со знаковыми дипломатами XVII–XX веков, оживленными ИИ

Министерство иностранных дел РФ опубликовало видео со знаковыми российскими дипломатами XVII–XX веков, «ожившими» благодаря технологиям искусственного интеллекта (ИИ). Запись появилась в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

В частности, специалисты привели в движение портрет главы посольского приказа Русского царства в XVII веке Афанасия Ордина-Нащокина и президента коллегии иностранных дел Российской Империи в середине XVIII века Алексея Бестужева-Рюмина. Также в ролике появляются посол России в Персии Александр Грибоедов, министр иностранных дел во второй половине XIX века Александр Горчаков и народный комиссар иностранных дел Советского Союза Георгий Чичерин. Последними в видео показаны народный комиссар по иностранным делам СССР Максим Литвинов и руководитель МИД страны с 1957 по 1985 годы Андрей Громыко.

Ролик был опубликован по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля.

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником, заяывив, что они во все времена достойно и с честью служили своей стране. Как отметил глава государства, конструктивная и консолидирующая роль российской дипломатии стала особенно востребована в условиях нарастающей турбулентности в мире.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров записал видеообращение по случаю Дня дипломатического работника.
 
