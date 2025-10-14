На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Казахстана анонсировал изменения в конституции

Токаев: парламентская реформа потребует изменения 40 статей конституции
true
true
true
close
Игорь Егоров/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал изменения в 40 статьях Конституции республики. Об этом он заявил во время первого заседания рабочей группы по парламентской реформе страны, передает пресс-служба казахстанского лидера.

«Изменения затронут около 40 статей Основного закона. После этого необходимо привести в соответствие как минимум 10 конституционных законов и более 50 кодексов и законов. Этот процесс, по сути, сравним с принятием новой Конституции», — сказал Токаев.

До этого Токаев предложил провести реформу парламента, сделав его однопалатным. Он считает, что данный вопрос нужно решать на референдуме с изменением конституции. По его словам, он может состояться в 2027 году.

В августе казахстанский президент заявил, что в Казахстане больше нет «семейно-клановой системы» во власти. По его словам, в результате проводимых в стране масштабных реформ «уважение к закону и порядку становится незыблемым принципом».

Ранее востоковед заявил о глубинных переменах в Казахстане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами