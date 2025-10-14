Президент Казахстана анонсировал изменения в конституции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал изменения в 40 статьях Конституции республики. Об этом он заявил во время первого заседания рабочей группы по парламентской реформе страны, передает пресс-служба казахстанского лидера.

«Изменения затронут около 40 статей Основного закона. После этого необходимо привести в соответствие как минимум 10 конституционных законов и более 50 кодексов и законов. Этот процесс, по сути, сравним с принятием новой Конституции», — сказал Токаев.

До этого Токаев предложил провести реформу парламента, сделав его однопалатным. Он считает, что данный вопрос нужно решать на референдуме с изменением конституции. По его словам, он может состояться в 2027 году.

В августе казахстанский президент заявил, что в Казахстане больше нет «семейно-клановой системы» во власти. По его словам, в результате проводимых в стране масштабных реформ «уважение к закону и порядку становится незыблемым принципом».

Ранее востоковед заявил о глубинных переменах в Казахстане.