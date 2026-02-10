Токаев заявил, что казахстанские чиновники не желают читать

Токаев раскритиковал чиновников за нежелание читать, в том числе его интервью

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал казахстанских чиновников за нежелание читать, в том числе его интервью газете Turkistan. Об этом сообщает ТАСС.

«Как я понял из бесед с некоторыми членами правительства, не все его (интервью Токаева. — «Газета.Ru») прочитали с должным вниманием. То же самое касается и моего выступления на заседании Национального курултая в Кызылорде. Под влиянием интернета сложно стало читать длинные тексты, <...>, но это не красит госслужащих», — отметил Токаев.

Он призвал всех читать, ведь иначе к пенсии можно утратить «когнитивные способности».

5 февраля Токаев рассказал пакистанской газете The News International о возможных сценариях будущего для Гренландии в связи с предполагаемой аннексией США.

Токаев также выразил мнение, что подобного рода решения непременно должны опираться на нормы международного права, которые предполагают признание суверенитета государств и принципов, закрепленных в Уставе ООН.

Ранее стало известно, что новая конституция закрепит официальный статус русского языка в Казахстане.