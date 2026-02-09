В МИД России рассказали о контактах с Госдепом

Сейчас контакты по линии МИД России и Госдепа США продолжаются весьма активно. Об этом газете «Коммерсантъ» заявил глава департамента Северной Атлантики российского внешнеполитического ведомства Александр Гусаров.

Дипломат отметил, что паузы в контактах между ведомствами не было.

«Как вы помните, за сравнительно короткое время в 2025 году в диалоге под руководством посла России в США Александра Дарчиева и заместителя помощника госсекретаря США Сонаты Коултер удалось выйти на ряд договоренностей, улучшивших условия кадрового комплектования и повседневной жизнедеятельности дипломатических миссий России и США», — сказал глава департамента.

Гусаров добавил, что с тех пор «темп несколько замедлился». По его словам, это связано с разными позициями сторон по «раздражителям» в диалоге.

Несколькими часами ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не спешит отменять введенные предшественником Джо Байденом антироссийские шаги и другие меры экономического воздействия против России, несмотря на заявления о перспективах сотрудничества. Глава ведомства также напомнил, что США ввели санкции против российских нефтяных компаний после встречи двух лидеров в Анкоридже.

Ранее Россия и США возобновили рабочие контакты по «раздражителям» в столицах без широкой огласки.