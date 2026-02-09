Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

В МИД России рассказали о контактах с Госдепом

МИД России: контакты с Госдепом продолжаются весьма активно
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Сейчас контакты по линии МИД России и Госдепа США продолжаются весьма активно. Об этом газете «Коммерсантъ» заявил глава департамента Северной Атлантики российского внешнеполитического ведомства Александр Гусаров.

Дипломат отметил, что паузы в контактах между ведомствами не было.

«Как вы помните, за сравнительно короткое время в 2025 году в диалоге под руководством посла России в США Александра Дарчиева и заместителя помощника госсекретаря США Сонаты Коултер удалось выйти на ряд договоренностей, улучшивших условия кадрового комплектования и повседневной жизнедеятельности дипломатических миссий России и США», — сказал глава департамента.

Гусаров добавил, что с тех пор «темп несколько замедлился». По его словам, это связано с разными позициями сторон по «раздражителям» в диалоге.

Несколькими часами ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не спешит отменять введенные предшественником Джо Байденом антироссийские шаги и другие меры экономического воздействия против России, несмотря на заявления о перспективах сотрудничества. Глава ведомства также напомнил, что США ввели санкции против российских нефтяных компаний после встречи двух лидеров в Анкоридже.

Ранее Россия и США возобновили рабочие контакты по «раздражителям» в столицах без широкой огласки.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!