Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Дмитриев заявил о политике, который объединил британских консерваторов и россиян

Дмитриев: фигура Стармера объединяет британских консерваторов и россиян
Roman Naumov/Global Look Press

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что отношение к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, подвергающемуся критике на фоне скандала вокруг дела финансиста Джеффри Эпштейна, совпадает у британских консерваторов и россиян, что, по его мнению, является редким случаем.

«Редкий случай, когда россияне и тори сходятся во мнениях. Кир Стармер объединяет нас всех», — написал Дмитриев.

Так он прокомментировал пост Консервативной партии Великобритании, к которому приложена фотография Стармера с чемоданами в руках и с подписью «скоро».

15 января Дмитриев запустил в соцсети X голосование об отставке Стармера. На тот момент в опросе приняли участие 615 пользователей. Почти 97% из них считают, что Стармер должен покинуть свой пост. Противоположного мнения придерживаются менее 4% проголосовавших. К настоящему времени в опросе приняли участие 615 человек. Почти 97% из них считают, что Стармер должен покинуть свой пост.

Ранее Стармер заявил о планах оставаться премьером Британии еще четыре года.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!