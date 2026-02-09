Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что отношение к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, подвергающемуся критике на фоне скандала вокруг дела финансиста Джеффри Эпштейна, совпадает у британских консерваторов и россиян, что, по его мнению, является редким случаем.

«Редкий случай, когда россияне и тори сходятся во мнениях. Кир Стармер объединяет нас всех», — написал Дмитриев.

Так он прокомментировал пост Консервативной партии Великобритании, к которому приложена фотография Стармера с чемоданами в руках и с подписью «скоро».

15 января Дмитриев запустил в соцсети X голосование об отставке Стармера. На тот момент в опросе приняли участие 615 пользователей. Почти 97% из них считают, что Стармер должен покинуть свой пост. Противоположного мнения придерживаются менее 4% проголосовавших.

Ранее Стармер заявил о планах оставаться премьером Британии еще четыре года.