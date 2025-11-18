На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стармер заявил о планах оставаться премьером Британии еще четыре года

Claudia Greco/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в интервью газете The Daily Mirror, что рассчитывает оставаться на своем посту до следующих парламентских выборов, которые должны пройти до августа 2029 года.

Отвечая на вопрос журналиста, будет ли он стоять во главе лейбористов на следующих выборах, Стармер ответил, что намерен повести партию.

При этом издание Times выяснило, что свыше 50% избирателей-лейбористов в Великобритании хотят, чтобы Стармер ушел в отставку до следующих всеобщих выборов.

В частности, 23% подданных королевства желают, чтобы Стармер покинул свой пост прямо сейчас, а 22% — чтобы он ушел до следующих выборов. При этом 34% участников опроса высказали мнение, что политику следует и дальше возглавлять лейбористскую партию на выборах.

Опрос проводился в период с 12 по 13 ноября среди 2100 британских граждан.

Ранее стало известно о подготовке заговора против британского премьера.

