Генерал-майор авиации высмеял блеф Зеленского о «лучших в мире» истребителях

Генерал-майор Липовой: Зеленский блефует, говоря о 250 истребителях для ВСУ
Mindaugas Kulbis/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский, заявляя о передаче Европой в распоряжение ВСУ «лучших в мире» истребителей Gripen и Rafale, просто блефует, Украина не сможет эксплуатировать эти самолеты, поэтому такая помощь со стороны европейских стран не повлияет на положение украинской армии в зоне СВО. Об этом «Газете.Ru» заявил генерал-майор авиации, председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

«Это ничего не значащее заявление. Он хочет в первую очередь убедить самого себя, что он получает чудо-оружие, которое поможет ему победить Россию. Он блефует. Они никогда не были самые лучшие в мире, это чисто блеф просроченного диктатора, который пытается всему миру показать, что они еще на что-то способны и якобы это чудо-оружие», — подчеркнул военный.

По словам Липового, 250 истребителей от Швеции и Франции необходимо будет где-то разместить, а на Украине нет нужного количества аэродромов для этих целей.

Более того, если представить, что Киев получит западные истребители, то «нашим ракетчикам, нашим ВКС прибавится работы по их уничтожению», указал генерал-майор авиации.

Военный также указал на то, что Gripen и Rafale – это «капризные в эксплуатации» истребители, которым необходимо «тщательное инженерное обслуживание».

На Украине нет таких технических возможностей, поэтому вскоре эти самолеты «превратятся в груду бесполезного железа», подытожил собеседник.

9 февраля, как передавало агентство «РБК-Украина», Зеленский похвастался планируемой передачей Украине французских и шведских боевых самолетов.

«Украина имеет на сегодня договоренности о поставках на Украину 150 военных самолетов Gripen, 100 самолетов Rafale», — сказал Зеленский.

При этом украинский лидер назвал их «лучшими в мире».

Ранее подпольщик рассказал об ударе по авиабазе в Киевской области.
 
