Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан абсолютно прав, говоря о том, что Европейский союз идет по пути подготовки к войне с Россией и существует только один способ не допустить этого конфликта в будущем. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Политика, которую проводит брюссельская бюрократия и целый ряд национальных администраций, включая Францию, Германию, Данию и многие другие страны, действительно может привести к большой войне с Россией. Виктор Орбан абсолютно прав, когда предупреждает об этом. Есть только один путь, чтобы избежать подобного будущего — разрушение Евросоюза как структуры», — заявил политолог.

По его мнению, только разрушив Евросоюз, народы Европы смогут сохранить мирную жизнь и развиваться экономически, социально и избавиться от массы проблем.

«Разрушение Европейского союза является условием восстановления мира в Европе, потому что эта организация не только стала разорителем наций в самой Европе, но и толкает их на самоубийственный путь войны с Россией. Тем более что Москва уже давала понять, что в случае возникновения опасности она применит виды вооружения, которые сейчас на Украине не применяются. Заявление Орбана — это предупреждение всем европейским политикам», — заключил Колташов.

Каждую неделю происходят события, которые приближают Европу к войне, и впереди ЕС ждут «самые трудные времена». Об этом в соцсети X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Каждую неделю происходят новые события, которые приближают Европу к войне. <...> Впереди нас ждут самые опасные времена. Венгрия не должна быть втянута в это безумие», — отметил премьер-министр.

