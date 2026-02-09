Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

В России назвали один способ избежать войны в Европе, о которой говорит Орбан

Политолог Колташов: разрушение ЕС спасет Европу от войны, обещанной Орбаном
imago stock&people/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан абсолютно прав, говоря о том, что Европейский союз идет по пути подготовки к войне с Россией и существует только один способ не допустить этого конфликта в будущем. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Политика, которую проводит брюссельская бюрократия и целый ряд национальных администраций, включая Францию, Германию, Данию и многие другие страны, действительно может привести к большой войне с Россией. Виктор Орбан абсолютно прав, когда предупреждает об этом. Есть только один путь, чтобы избежать подобного будущего — разрушение Евросоюза как структуры», — заявил политолог.

По его мнению, только разрушив Евросоюз, народы Европы смогут сохранить мирную жизнь и развиваться экономически, социально и избавиться от массы проблем.

«Разрушение Европейского союза является условием восстановления мира в Европе, потому что эта организация не только стала разорителем наций в самой Европе, но и толкает их на самоубийственный путь войны с Россией. Тем более что Москва уже давала понять, что в случае возникновения опасности она применит виды вооружения, которые сейчас на Украине не применяются. Заявление Орбана — это предупреждение всем европейским политикам», — заключил Колташов.

Каждую неделю происходят события, которые приближают Европу к войне, и впереди ЕС ждут «самые трудные времена». Об этом в соцсети X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Каждую неделю происходят новые события, которые приближают Европу к войне. <...> Впереди нас ждут самые опасные времена. Венгрия не должна быть втянута в это безумие», — отметил премьер-министр.

Ранее военный эксперт рассказал, в каком случае Европа сможет создать свою армию.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!