Эксперт назвал ожидаемым участие Польши в вербовке исполнителя покушения на Алексеева

Военэксперт Кнутов: спецслужбы Польши активно работают с украинскими агентами
Минобороны РФ

Участие Польши в вербовке исполнителя покушения на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева вполне ожидаемо. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«На территории республики находится большое количество украинцев, с диаспорой активно работают спецслужбисты. Они выявляют людей, которых можно уговорить стать агентами. А затем эта информация передается украинской стороне», — отметил Кнутов.

Он напомнил, что Варшава крайне негативно относится к Москве, и когда появилась возможность навредить, поляки с удовольствием подключились.

Покушение на Алексеева произошло утром 6 февраля в Москве. Неизвестный трижды выстрелил генералу в спину, когда он вышел из своей квартиры. Соседи вызвали медиков, после чего пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Исполнитель покушения Любомир Корба был завербован СБУ при содействии спецслужб Польши, заявили в ФСБ. Мужчина прошел огневую подготовку в Киеве и отправился в Москву следить за российскими военными. В декабре 2025 года ему поручили ликвидировать Алексеева за $30 тысяч. Корба забрал пистолет из тайника и направился в дом военачальника. Как он готовился к покушению, что известно о его сообщниках и их роли — в материале «Газеты.Ru».

Ранее офицер ФСБ указал на странное поведение исполнителя покушения на Алексеева после выстрела.
 
