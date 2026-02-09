В Госдуме рассказали о методе «кнута и пряника» США против Белоруссии

Сообщения СВР о том, что на Западе продолжают предпринимать попытки сменить конституционный строй в Белоруссии, не вызывают сомнений, так как не только порядки, но и сама личность президента Александра Лукашенко с самого начала не устраивали западных чиновников. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы, директор института стран СНГ Константин Затулин.

«Западные чиновники часто демонизировали Лукашенко как последнего диктатора Европы. Даже после того, как попытка свержения власти в Белоруссии не увенчалась успехом, американские и европейские спецслужбы не перестали пытаться, особенно в свете того, какую политическую поддержку Лукашенко оказывает России после начала СВО», — сказал депутат.

Он отметил, что Германия и Польша последовательно на протяжении многих лет проводят «антибелорусскую деятельность», так что наличие этих стран в списке государств, которые могут добиваться смены конституционного строя в Белоруссии, не вызывает удивления. Совсем другое дело — наличие в списке Соединенных Штатов, добавил депутат.

«Штаты поменяли свою политическую линию в отношении России и Белоруссии после прихода Дональда Трампа к власти. Начались некоторые особенные маневры и жесты как в отношении России, так и в отношении Белоруссии. Если сейчас СВР предупреждает, что Штаты продолжают планировать провести цветную революцию в Белоруссии, то это означает, что в Белом доме не отказались от метода кнута и пряника. При Байдене был один только кнут, а теперь появился и пряник, но кнут остался. Это важно помнить и быть особенно осторожными», — заключил Затулин.

Западники предпринимают попытки сформировать ресурс из озлобленных оппозиционеров в Белоруссии в преддверии президентских выборов, которые пройдут в республике в 2030 году. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

В СВР добавили, что основную работу проводят структуры США, Великобритании, ФРГ и Польши.

