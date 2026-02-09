В Госдуме оценили, возможно ли соглашение по Украине к марту

Депутат Журова: соглашение по Украине к марту возможно лишь с учетом позиции РФ

Подготовка проекта мирного соглашения по Украине к марту возможна в случае, если позицию России учтут в рамках переговорного процесса. Об этом «Газете.Ru» заявила депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя сообщения в СМИ об обсуждении Украиной и США возможности подготовки мирной сделки уже через месяц.

«Если на наши условия согласятся, то, в общем-то, тогда другое дело. Просто вопрос, как это соглашение будет выглядеть? Тут надо понимать, будут ли учтены тут наши интересы?» — отметила парламентарий.

Как напомнила Журова, в рамках переговорного процесса для России речь идет о достижении целей специальной военной операции на Украине дипломатическим путем.

При этом, по ее словам, обсуждение выборов президента Украины в рамках переговоров Киева и Вашингтона является «правильным шагом», поскольку мирное соглашение между Россией и Украиной должен подписывать легитимный украинский лидер.

«Если будет подписывать (украинский лидер Владимир. – «Газета.Ru») Зеленский в данной ситуации, то потом любой документ, любое мирное соглашение можно будет практически оспорить», — подчеркнула Журова.

Накануне агентство Reuters передавало, что официальные лица США и Украины обсудили график, по которому проект мирного соглашения с Россией будет готов к марту.

По их словам, график также предусматривает референдум по соглашению и проведение на Украине выборов в мае.

