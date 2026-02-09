Макрон высказался о публикации документов по делу Эпштейна

Дело финансиста Джеффри Эпштейна касается главным образом США, несмотря на упоминание французов в документах. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает телеканал BFMTV.

«Да, французские деятели фигурируют [в документах]. Но я думаю, что это в первую очередь касается США. Необходимо, чтобы их система правосудия делала свою работу», — сказал он.

Макрон добавил, что не намерен далее обсуждать эту тему.

Накануне бывший министр культуры Франции Жак Ланг покинул пост президента Института арабского мира (AWI) на фоне новых публикаций о его связях с Эпштейном.

30 января минюст США опубликовал новую партию документов по делу Эпштейна, в файлах были фотографии с мужчиной, похожим на младшего брата короля Великобритании Карла III.

Эпштейн обвинялся в том, что с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что дочери принца Эндрю «были в ужасе» от компроментирующего фото отца у Эпштейна.