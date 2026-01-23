Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

В Японии распустили нижнюю палату парламента

Премьер Японии Такаити распустила нижнюю палату парламента
Kim Kyung Hoon/Reuters

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити распустила нижнюю палату японского парламента (палату представителей). Об этом сообщает газета Yomiuri.

В первый же день сессии спикер Фукусиро Нукага зачитал инициативу правительства о роспуске палаты. 8 февраля состоятся досрочные выборы.

Срок полномочий депутатов должен был истечь в 2028 году. Премьер Японии в качестве причины для объявления выборов назвала необходимость получить общественную поддержку ее премьерства.

21 октября прошлого года нижняя палата парламента страны утвердила на пост премьер-министра кандидатуру Санаэ Такаити, которая 4 октября была избрана новым лидером ЛДП. Ее политическая риторика направлена на укрепление национальной обороны Японии, восстановление «традиционных японских ценностей» и внедрение строгой миграционной политики. При этом она сознательно избегает феминистской риторики и прямо заявляет о своем несогласии с движениями за гендерное равенство. Премьер признавалась, что хотела бы стать «железной леди» Японии по аналогии с Маргарет Тэтчер, которая является ее ролевой моделью.

Ранее стало известно, кому невыгоден приход к власти Такаити в Японии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27690043_rnd_3",
    "video_id": "record::64c2b2cf-62ce-4d2c-9021-34428dbddd46"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+