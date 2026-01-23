В Японии распустили нижнюю палату парламента

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити распустила нижнюю палату японского парламента (палату представителей). Об этом сообщает газета Yomiuri.

В первый же день сессии спикер Фукусиро Нукага зачитал инициативу правительства о роспуске палаты. 8 февраля состоятся досрочные выборы.

Срок полномочий депутатов должен был истечь в 2028 году. Премьер Японии в качестве причины для объявления выборов назвала необходимость получить общественную поддержку ее премьерства.

21 октября прошлого года нижняя палата парламента страны утвердила на пост премьер-министра кандидатуру Санаэ Такаити, которая 4 октября была избрана новым лидером ЛДП. Ее политическая риторика направлена на укрепление национальной обороны Японии, восстановление «традиционных японских ценностей» и внедрение строгой миграционной политики. При этом она сознательно избегает феминистской риторики и прямо заявляет о своем несогласии с движениями за гендерное равенство. Премьер признавалась, что хотела бы стать «железной леди» Японии по аналогии с Маргарет Тэтчер, которая является ее ролевой моделью.

