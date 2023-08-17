«Смотрел из тундры, как деньги превращаются в фантики». 11 историй про дефолт 17 августа 1998 года

В августе 1998 года в России случился серьезный экономический кризис, в результате которого курс рубля стремительно упал в 3,2-3,5 раза. В годовщину августовских событий «Газета.Ru» собрала воспоминания читателей о том, как они скупали продукты и бытовую технику и делились с другими последним.

Мария, Санкт-Петербург: «Мне тогда было 18 лет, училась в университете, жила в общежитии. На фоне новостей у нас с соседками включились какие-то родовые настройки: надо купить продукты впрок! Набрали еды, которая может долго храниться: консервы из толстолобика в томатном соусе, сухое картофельное пюре, овощные голубцы в железных банках.

Покупали самое дешевое, чтобы сделать запас побольше, и половина продуктов оказалась редкостной гадостью даже для нас, голодных студенток.

Потом полгода ели, морщась, все это великолепие – не выбрасывать же».

Евгения, Москва: «Во время дефолта 1998 года мы с родителями отдыхали в Турции. До этого они купили новый компьютер, спустили всю валюту – никаких накоплений. А тут — добрый вечер: в стране такое. Доллар стоил три рубля с копейками, потом стал шесть рублей с копейками, потом 18. Было страшно. Маму сократили, она почти год сидела дома.

Муж вспоминает, что они с родителями отдыхали в то время в Крыму.

И ехали обратно на машине, наблюдая, как с каждым часом их сбережения обесцениваются.

Приехали, а от денег, на которые можно было машину обновить, осталась сумма только на ужин в недорогом кафе».

Наталья, Архангельск: «В мае 1998 года свекровь переехала к нам жить и продала свою трехкомнатную квартиру в Омске. Квартира хорошая, плюс под окнами гараж с погребом. Вкладывать деньги в другое жилье она не стала, и переводить в доллары отказалась: сказала, что не доверяет «этим зеленым бумажкам». Положила все на вклад, забрать с которого деньги можно было только через полгода. Дальше, думаю, все понятно: из заметных покупок был диван и два кресла, остальные деньги просто проели».

Андрей, Рыбинск: «В нашем городе только-только начал развиваться частный бизнес. Ну как, бизнес, маленькие магазинчики с бытовой техникой и одеждой. Август, лето, все в отпусках – и тут такое. Кто-то успел повысить цены, кто-то не предупредил продавцов, технику моментально смели по старой цене, и люди просто разорились: потеряли бизнес, жилье, некоторые потом просто спились».

Юлия, Мурманск: «Нам повезло. Отец ходил в море и ему платили часть зарплаты в долларах. А тогда, в 1998 году, повезло дважды — вернулся из рейса и ему все выплатили. Родители тут же скупили всю технику, что была в доступе. Стиральная машина, микроволновка, газовая плита, пылесос, даже швейная машинка! Хотя у нас в семье никто не знал, как к ней подступиться. Пришлось папе освоить прямой шов!»

Ольга, Владивосток: «Мы тогда с будущим мужем только встречались. Он военный. Собрался меня с мамой знакомить. И полетели мы из Владика в Ставрополь.

А поскольку военным в то время денег не платили, то он занял «штуку баксов» у знакомого. И представьте теперь, сколько мы это отдавали!

Работал за еду! Офицер! Это было ужасно».

Олег, Калуга: «Мне тогда было 12 лет и мы с пацанами играли в игру: кто найдет колу дешевле. Помню, очень радовался, что купил бутылку, а на следующий день такая же стоила в три раза дороже. Хвастался маме: сэкономил! Став постарше, понял, почему она не радовалась моей предприимчивости: все семейные сбережения в долларах они буквально за неделю до дефолта дали на месяц в долг другу-бизнесмену. И, конечно, ни денег, ни друга больше не увидели».

Ольга, Новочеркасск: «В августе 1998-го года родилась дочь. Молока у меня не было, питание ей подходило только одно, а его раз и убрали с прилавков. Моя мама ездила по всему городу и умоляла продать хоть баночку! Во всех магазинах отвечали: не знаем, сколько будет стоить завтра, не продадим...

В одном магазине упросила-таки продать по бешеной цене три банки.

Кстати, одна начатая баночка из тех, которые не подошли дочке, принесла счастье другой такой же маме, которой именно оно и подходило. Никогда не забуду, как плакала девушка, приехав за питанием. Предлагала огромные деньги, я, разумеется, не взяла. История совсем не про них...»

Ольга, Московская область: «Мы одни из тех, для кого эта история стала счастливой – ну, если можно так сказать. Мы с мужем только поженились, жили в малюсенькой квартирке. Набрали долгов и кредитов – в рублях – и купили большую квартиру. А после дефолта продали нашу «малютку», вернули долги и остались еще и в прибыли».

Антон, Ярославль: «Мы жили небогато, у отца была мечта – купить машину, хотя бы недорогую, подержанную. Деньги на нее он клал на книжку, к августу почти накопил. А потом мы поехали в отпуск. Когда вернулись, понятно, что ни на какую машину не хватило бы. До сих пор эти деньги так и лежат на книжке, никто их даже забирать в итоге не стал».

Елена, Москва: «Я тогда училась в институте, содержала меня мама. А летом она заболела, очень нужны были деньги, и я стала срочно искать работу. Знакомые предложили должность секретаря в информационном агентстве, с зарплатой в долларах по курсу в день выплат. Первую зарплату я получила 17 августа! Позже эта история всегда утешала меня в сложные моменты: она стала знаком, что ангел-хранитель у меня все-таки есть и он меня не оставит».

Владимир, Санкт-Петербург: «Мы тогда пахали в стройотряде под Ямбургом. Зарабатывали тяжелым трудом большие деньги – особенно бугор наш, Мишка. Он хотел уже уезжать – денег вагон, а мошка всего искусала, но наш начальник упросил остаться еще на месяц: денег еще подзаработаешь, год отдыхать будешь! Мишка и остался. И вместе с нами смотрел из глубинной тундры, как деньги превращаются в фантики».

Заза, Тбилиси: «В том августе я десятилетний возвращался с мамой из Молдовы на поезде. Продукты, которые в дорогу взяли, я быстро съел, мама заказала мне пюре с отбивной из вагона-ресторана. Когда принесли совершенно астрономический счет, мама отказалась платить, начался скандал… Оказалось, пока мы ехали, случился дефолт, так что в итоге мы выложили все оставшиеся деньги просто за мой обед».