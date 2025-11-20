«Фактически ничего не несет»: в Госдуме оценили резолюцию об олимпийском перемирии

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН является частью олимпийского ритуала, однако никакие изменения после ее принятия не последуют. Об этом в комментарии РИА Новости заявила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

«Фактически ничего это не несет. Страны, которые не соблюдают это олимпийское перемирие, не будут дисквалифицированы или оштрафованы. Понимаю, что кто-то пытается кричать в эту сторону. Но тогда и Украина будет кричать в нашу сторону, потому что они находятся в конфликте. Тогда и Израиль полетит», — отметила она.

19 ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую соблюдать «олимпийское перемирие» на период зимних Олимпийских игр в Италии в 2026 году.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. На текущий момент квалификацию на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе прошли только три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.

Ранее стало известно о сроках решения CAS по участию российских сноубордистов в ОИ-2026.