Либеральные элиты, находясь в состоянии паники, пытаются ввести общественность в заблуждение своей фальшивой пропагандой. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя слова премьер-министра Польши Дональда Туска, что американский финансист Джеффри Эпштейн мог иметь отношение к российским спецслужбам.

«Отчаявшиеся, развращенные, лживые левые элиты впадают в панику и пытаются ввести в заблуждение. Мир устал от вашей лжи и видит ее насквозь. Ваша клика и машина фальшивой пропаганды разоблачены», — написал он в соцсети X.

Он считает, что попытка влиять на общественность с помощью пропаганды не дают больше результата.

3 февраля Туск заявил, что в стране растут подозрения, что действия американского финансиста Джеффри Эпштейна могли быть организованы Россией.

Он допустил, что польские власти могут попросить международных партнеров сотрудничать с ними в расследовании дела Эпштейна и потенциальной причастности России.

В конце января министерство юстиции США обнародовало более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна. Пакет включает свыше двух тысяч видео и 180 тысяч изображений, в том числе «большие объемы коммерческой порнографии», которая была обнаружена на устройствах финансиста.

Эпштейна обвинили в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле. Установлено, что с 2002 по 2005 год он привозил в свой дом в Нью-Йорке и на частный остров десятки девушек. В августе 2019 года финансиста нашли без сознания в камере, спасти его не удалось.

Ранее из переписки Эпштейна стало известно, что Макрон получает удовольствие от пощечин.