В Британии обеспокоены зависимостью от США в сфере обороны

Внешняя политика президента США Дональда Трампа вызывает у Великобритании беспокойство из-за ее зависимости от американских военных спутников. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

В статье говорится, что угрозы Трампа западным союзникам, включая претензии на Гренландию, усиливают обеспокоенность в британских правительственных кругах по поводу зависимости Лондона от Вашингтона в вопросах обороны. Речь в том числе идет о многомиллиардном контракте между странами на создание военных спутников нового поколения.

FT отмечает, что это может стать ключевой точкой напряженности. В Лондоне растет число вопросов о целесообразности предоставления программы Skynet 6 американской оборонной компании Lockheed Martin в то время, «когда администрация США становится все более непредсказуемой».

21 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон не отступит от принципов и ценностей в вопросе принадлежности Гренландии, несмотря на угрозы пошлин со стороны США. Он подчеркнул, что решение по этому вопросу должны принимать только жители Гренландии и Дании.

Ранее Каллас заявила о кризисе в отношениях между Европой и США.