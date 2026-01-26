Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

В Британии обеспокоены зависимостью от США в сфере обороны

FT: угрозы Трампа усиливают опасения из-за зависимости Британии от спутников США
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Внешняя политика президента США Дональда Трампа вызывает у Великобритании беспокойство из-за ее зависимости от американских военных спутников. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

В статье говорится, что угрозы Трампа западным союзникам, включая претензии на Гренландию, усиливают обеспокоенность в британских правительственных кругах по поводу зависимости Лондона от Вашингтона в вопросах обороны. Речь в том числе идет о многомиллиардном контракте между странами на создание военных спутников нового поколения.

FT отмечает, что это может стать ключевой точкой напряженности. В Лондоне растет число вопросов о целесообразности предоставления программы Skynet 6 американской оборонной компании Lockheed Martin в то время, «когда администрация США становится все более непредсказуемой».

21 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон не отступит от принципов и ценностей в вопросе принадлежности Гренландии, несмотря на угрозы пошлин со стороны США. Он подчеркнул, что решение по этому вопросу должны принимать только жители Гренландии и Дании.

Ранее Каллас заявила о кризисе в отношениях между Европой и США.
 
Теперь вы знаете
Что нужно знать о трудовом стаже, чтобы брали на работу и платили пенсию. Объясняем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!