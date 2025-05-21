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Европа нашла способ освободиться от зависимости от российского газа

Bloomberg: ЕС рассматривает введение нулевой квоты в отношении российского газа
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Vladislav Culiomza/Reuters

Европейские чиновники и представители бизнеса рассматривают возможные варианты реализации плана Еврокомиссии (ЕК) по запрету импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) из России по существующим договорам. Этот план они хотят реализовать к концу 2027 года, пишет Bloomberg.

По данным агентства, введение прямых санкций против РФ в газовой отрасли было исключено, поскольку для их одобрения необходимо согласие всех государств — членов ЕС. А этого невозможно добиться из-за возражений со стороны Венгрии и Словакии.

Вместо этого, как пишет Bloomberg, ЕС может ввести запрет на поставки газа через установление нулевой квоты — меры, для принятия которой достаточно большинства голосов. В публикации говорится, что это якобы позволит европейским компаниям ссылаться на форс-мажор для расторжения контрактов с российскими поставщиками.

Ожидается, что план по реализации этого решения будет представлен в середине июня. После чего юристы приступят к анализу документов, чтобы понять, смогут ли компании ЕС отказаться от исполнения контрактных обязательств перед РФ без уплаты штрафов.

Агентство Reuters в начале мая сообщило о планах ЕК запретить закупки российского газа к концу 2027 года. Представленная комиссией «дорожная карта» предполагает введение запрета на новые сделки по импорту голубого топлива уже в текущем году. Ожидается, что через два года ЕС сможет полностью отказаться от поставок обычного и сжиженного природного газа из РФ по существующим контрактам.

Ранее эксперт оценил возможность принятия плана ЕК по отказу от энергоносителей из РФ.

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