Военный эксперт объяснил, как повлияет ограничение работы Starlink на ситуацию в зоне СВО

Военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник в эфире Tsargrad.tv прокомментировал решение компании SpaceX ограничить использование спутниковой связи Starlink для российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По мнению специалиста, дроны Вооруженных сил (ВС) РФ продолжат выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Крапивник отметил, что использование Starlink было более удобным решением, но Россия имеет собственную систему связи и свои спутники. ВС РФ успешно действовали до появления связи от SpaceX, и будут действовать дальше, подчеркнул он.

1 февраля SpaceX по просьбе министерства обороны Украины ограничила использование Starlink для российских БПЛА.

По словам владельца компании Илона Маска, эти меры уже принесли результаты. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы спутниковой системы на Украине. При этом, по информации СМИ, ограничения затронут в том числе беспилотники ВСУ.

