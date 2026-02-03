Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

Военный эксперт объяснил, как повлияет ограничение работы Starlink на ситуацию в зоне СВО

Военэксперт Крапивник: ограничение работы Starlink не затруднит работу БПЛА РФ
Lisi Niesner/Reuters

Военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник в эфире Tsargrad.tv прокомментировал решение компании SpaceX ограничить использование спутниковой связи Starlink для российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По мнению специалиста, дроны Вооруженных сил (ВС) РФ продолжат выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Крапивник отметил, что использование Starlink было более удобным решением, но Россия имеет собственную систему связи и свои спутники. ВС РФ успешно действовали до появления связи от SpaceX, и будут действовать дальше, подчеркнул он.

1 февраля SpaceX по просьбе министерства обороны Украины ограничила использование Starlink для российских БПЛА.

По словам владельца компании Илона Маска, эти меры уже принесли результаты. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы спутниковой системы на Украине. При этом, по информации СМИ, ограничения затронут в том числе беспилотники ВСУ.

Ранее на Украине назвали одну из самых серьезных проблем ВСУ.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!