Трамп обратился к сторонникам с необычной просьбой о пожертвовании $15 «на рай»

Президент США Дональд Трамп разослал своим сторонникам электронное письмо с просьбой пожертвовать $15, чтобы он смог «попасть в рай». Текст письма опубликовала на своем сайте газета Metro.

«Я хочу попытаться попасть в рай», — написал глава Белого дома.

Трамп напомнил, что в прошлом году на него было совершено покушение, и «пуля пробила его кожу». По его словам, его «триумфальное» возвращение в Белый дом не должно было состояться. Однако он верит, что Бог спас его для того, чтобы он «снова сделал Америку великой».

В своем обращении Трамп отметил, что сторонники всегда были вместе с ним, в том числе во время президентских выборов, в судебных процессах и в моменты покушения на него.

«Настал наш час показать миру, что мы никогда не отступим и никогда не сдадимся в нашей борьбе за спасение этой страны. <...> Вот почему я запустил 24-часовой сбор в поддержку Трампа, и прошу каждого внести $15, чтобы эти усилия были засчитаны», — отметил он.

До этого Трамп выразил надежду, что урегулирование конфликта на Украине поможет попасть ему в рай. При этом он признал, что пока «не очень хорошо справляется» с тем, чтобы обеспечить себе место на небесах.

