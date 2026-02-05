Политолог объяснил, почему в Европе все чаще звучат призывы к контактам с РФ

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал призывы стран Балтии и Франции к прямым переговорам с Россией. По его мнению, в Европе действительно нарастает дипломатическая активность вокруг урегулирования конфликта на Украине, однако единства в этом вопросе пока нет.

«Все больше европейских политиков начинает понимать, что победы Украины на поле боя не случится, а значит, надо завершать конфликт и договариваться о мире. Европа сейчас намерена во что бы то ни стало поучаствовать в мирной дипломатии, ведь в противном случае договоренность будет достигнута без них», — отметил эксперт.

Он допустил, что европейцы попытаются на вероятных переговорах с Москвой «побороться за свои интересы» — например, сохранить присутствие НАТО хотя бы в западной части Украины.

В Европе все чаще звучат заявления о необходимости возобновить контакты с Россией. Президенты Латвии и Эстонии поддержали идею о назначении специального представителя для контактов с Москвой. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прибалтийским странам «надоело сидеть под столом», а потому они захотели оказаться за столом переговоров.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением прямых контактов с российским коллегой Владимиром Путиным. Почему в Европе захотели восстановить связи с Москвой и действительно ли стоит ждать нормализации отношений — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде назвали европейцев «политическими манипуляторами».