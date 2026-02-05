В Госдуме взяли на контроль дело актрисы Артамоновой после драки на парковке

Председатель Комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова сообщила о взятии на контроль дела актрисы московского театра Et Cetera Анны Артамоновой, ставшей фигуранткой уголовного дела после драки на парковке, в ходе которой одного из участников ударила ножом, защищая сына. Об этом сообщает «Ридус».

По мнению парламентария, «любая мать на ее месте поступила бы также».

«Мы с коллегами взяли эту историю на контроль и помогли Артамоновой найти адвоката. Инцидент возвращает нас снова к проблеме пределов необходимой обороны. Правоприменение статьи о необходимой обороне должно быть скорректировано в пользу матери, которая будет защищать ребенка всеми доступными способами», — подчеркнула Лантратова.

Она также сообщила, что направила депутатские запросы в МВД, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с просьбой детально разобраться в случившемся.

В начале февраля Артамонова поссорилась с водителем из-за места на парковке, что привело к драке с участием ее сына и «трех мужчин спортивного телосложения». Во время потасовки артистка ударила одного из оппонентов ножом для резки колбасы. Прибывшие полицейские решили возбудить дело против самой Артамоновой. В Госдуме потребовали, чтобы ее дело рассматривал суд присяжных без вмешательства «общественников и диаспоры». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заступились за Артамонову.