Российского посла вызвали в румынский МИД в связи с падением БПЛА

Румынское Министерство иностранных дел объявило о вызове российского посла в Бухаресте, Владимира Липаева, из-за якобы нарушенного воздушного пространства страны российскими дронами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипломатического ведомства.

«По распоряжению министра иностранных дел посол РФ в Бухаресте был вызван сегодня, 14 ноября 2025 года... Ему были представлены ощутимые, многочисленные и убедительные доказательства нарушения воздушного пространства Румынии беспилотным летательным аппаратом российских вооруженных сил», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в румынском МИД также признали, что непосредственная опасность от БПЛА для граждан страны отсутствовала.

В ночь на 11 ноября на юго-востоке Румынии, рядом с границей с Украиной, военные обнаружили обломки беспилотника. Отмечается также, что радар засек вторгшиеся на румынскую территорию БПЛА, однако воздушным вооруженным силам не удалось поднять истребители для перехвата дронов из-за плохих погодных условий.

