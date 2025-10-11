«Би-би-си» узнала о встрече экс-премьера Британии Блэра с финансистом Эпштейном

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в 2002 году принимал в своей резиденции скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает вещательная корпорация «Би-би-си».

Отмечается, что на этой встрече настоял Питер Мандельсон, занимавший различные посты в кабинете министров Блэра и уволенный в сентябре 2025 года должности посла Великобритании в США из-за связей с Эпштейном. Мандельсон утверждал, что финансист был «его другом».

По данным «Би-би-си», правительство Великобритании ранее не давало разрешения публиковать эти сведения из опасений, что это может навредить отношениям королевства и США.

Представитель Блэра уточнил, что встреча экс-премьера и Эпштейна продлилась менее получаса, они обсуждали политику, и это произошло задолго до того, как финансиста обвинили в растлении детей.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

