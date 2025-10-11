На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Би-би-си» узнала о встрече экс-премьера Британии Блэра с финансистом Эпштейном

«Би-би-си»: экс-премьер Британии Тони Блэр принимал у себя Джеффри Эпштейна
true
true
true
close
Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в 2002 году принимал в своей резиденции скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает вещательная корпорация «Би-би-си».

Отмечается, что на этой встрече настоял Питер Мандельсон, занимавший различные посты в кабинете министров Блэра и уволенный в сентябре 2025 года должности посла Великобритании в США из-за связей с Эпштейном. Мандельсон утверждал, что финансист был «его другом».

По данным «Би-би-си», правительство Великобритании ранее не давало разрешения публиковать эти сведения из опасений, что это может навредить отношениям королевства и США.

Представитель Блэра уточнил, что встреча экс-премьера и Эпштейна продлилась менее получаса, они обсуждали политику, и это произошло задолго до того, как финансиста обвинили в растлении детей.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее миллионер Илон Маск рассказал, что связывало его с Эпштейном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами