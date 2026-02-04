Размер шрифта
В России оценили публикацию FT о «72 часах до атаки Запада»

Журналист Прохоров: заявлениями о военном ответе РФ Запад провоцирует Москву
Sergei Stepanov/Global Look Press

Журналист Иван Прохоров в своем материале для Tsargrad.tv прокомментировал публикацию газеты The Financial Times (FT) о том, что мирное соглашение по Украине предполагает «скоординированный военный ответ» США и европейских стран на возможное «постоянное нарушение» договора со стороны РФ.

По мнению обозревателя, цель таких статей — спровоцировать ярость Москвы, зафиксировать «вечную войну» и переложить всю ношу на Соединенные Штаты, спасая «европейскую шкуру». Брюссель стремится заблокировать переговоры и толкнуть Россию на шаги, исключающие диалог, пишет Прохоров.

Он также подчеркивает, что такие вбросы могут материализоваться, если не реагировать хладнокровно.

По данным FT, Украина с США и европейскими государствами согласовали многоуровневый план поддержки любого мирного соглашения, которое в будущем заключат Москва и Киев. Штаты и Европа договорились дать «скоординированный военный ответ», если российская сторона будет «постоянно нарушать» режим прекращения огня.

В течение 24 часов после первого нарушения ответные меры будут включать в себя дипломатическое предупреждение и действия Вооруженных сил Украины. В случае продолжения боевых действий в процесс вмешается «коалиция желающих» — через 72 часа будут задействованы силы, поддерживаемые коллективным Западом.

Ранее Рубио заявил о стремительном изменении ситуации вокруг украинского урегулирования.
 
