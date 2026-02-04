Размер шрифта
Генсек дипслужбы ЕС заявила, что Европа уже воюет с Россией

Генсек дипслужбы ЕС Карбонель: Европа уже воюет с Россией
Delegation of the European Union to the Council of Europe

Генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Белен Мартинес Карбонель заявила, что Европа уже находится в состоянии войны с Россией. Об этом она сказала газете El Pais.

«Мы уже находимся в состоянии войны с Россией… Если говорить о войне с мобилизацией граждан европейских стран и их участием в боях на фронтах, я предпочитаю думать, что этого не произойдет», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, ЕС необходимо добиваться «справедливого и устойчивого мира» на Украине и для этого потребуется поддержка Соединенных Штатов. Карбонель при этом уточнила, что европейцам «следует осознать изменение приоритетов», так как укрепление обороны потребует перераспределения ресурсов и может означать «отказ от части привычного уровня комфорта».

До этого политолог объяснил, почему НАТО неспособно противостоять России. По мнению председателя коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрия Самонкина, проблема в том, что у Евросоюза нет лидера, который мог бы объединить усилия внутри блока для противостояния РФ. «Нет единого кулака», — подчеркнул эксперт. Он также выразил мнение, что страны НАТО «должны были развязать третью мировую войну за территорию Украины», но на деле не решились на это.

Ранее в Финляндии раскритиковали новый план Запада по гарантиям Украине.
 
