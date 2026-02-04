В МИД России прокомментировали контакты с Данией по статусу Гренландии

МИД: РФ контактирует с Данией по вопросам Арктического совета, но не Гренландии

Россия поддерживает контакты с Данией по вопросам работы Арктического совета, обсуждение темы статуса Гренландии не ведется. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников.

«Россия не имеет отношения к текущему кризису вокруг Гренландии, основания для обсуждения Россией данного сюжета с Данией отсутствуют», — сказал он.

Масленников отметил, что Арктический совет, согласно согласно учредительным документам, не занимается вопросами военной безопасности.

1 февраля президент США Дональд Трамп заявил о начале переговоров с европейскими лидерами по Гренландии. По словам американского лидера, многие вопросы уже согласованы. Президент США добавил, что приобретение американской стороной Гренландии «будет отличной сделкой для всех».

21 января Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что не собирается использовать военную силу для получения контроля над Гренландией. Позже он отметил, что поездка на мероприятие позволила заключить соглашение по острову, которое даст США делать там «все, что захочется».

