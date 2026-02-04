Вэнс высказался о возможных показаниях бывшего принца Эндрю в конгрессе США

Вэнс заявил, что он готов к вызову брата Карла III в конгресс по делу Эпштейна

Вице-президент США Джей Ди Вэнс открыт к возможным попыткам законодателей вызвать в американский конгресс брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, чтобы тот отчитался о своих связях с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними. Об этом Вэнс заявил в интервью The Daily Mail.

1 февраля британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Эндрю должен дать показания перед конгрессом США из-за связей с Эпштейном.

«Я был бы абсолютно открыт к этому», — сказал Вэнс, отметив, что окончательное решение будут принимать республиканцы в конгрессе.

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна. Среди материалов также представлены десятки фотографий обнаженных девушек.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее стало известно, что замешанного в секс-скандале брата Карла III выгнали из Виндзора.