Стармер призвал брата короля Британии дать показания по делу Эпштейна

Бывший принц Эндрю должен дать показания перед Конгрессом США из-за своих связей со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер, пишет BBC.

«Я всегда говорил, что любой, у кого есть информация, должен быть готов поделиться этой информацией в любой форме, в которой его попросят это сделать», — сказал он.

Стармер отметил, что интересы жертв Эпштейна должны стоять на первом месте.

30 января издание Times со ссылкой на документы Минюста США написало, что имя действующего президента страны всплыло в файлах об изнасиловании девочки в возрасте 13–14 лет. Соответствующие записи обнаружили в документах Эпштейна, в которых говорится, что инцидент произошел около 35 лет назад. Сам Трамп пока никак не отреагировал на публикацию материалов скандально известного финансиста.

Ранее сообщалось, что в новых файлах по делу Эпштейна о секс-торговле упоминается Маск.