Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Стармер призвал брата короля Британии дать показания по делу Эпштейна

Стармер призвал бывшего принца Эндрю дать показания по делу Эпштейна
Alastair Grant/Reuters

Бывший принц Эндрю должен дать показания перед Конгрессом США из-за своих связей со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер, пишет BBC.

«Я всегда говорил, что любой, у кого есть информация, должен быть готов поделиться этой информацией в любой форме, в которой его попросят это сделать», — сказал он.

Стармер отметил, что интересы жертв Эпштейна должны стоять на первом месте.

30 января издание Times со ссылкой на документы Минюста США написало, что имя действующего президента страны всплыло в файлах об изнасиловании девочки в возрасте 13–14 лет. Соответствующие записи обнаружили в документах Эпштейна, в которых говорится, что инцидент произошел около 35 лет назад. Сам Трамп пока никак не отреагировал на публикацию материалов скандально известного финансиста.

Сообщалось, что имя президента США Дональда Трампа всплыло в файлах об изнасиловании 13-летней девочки в документах американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что в новых файлах по делу Эпштейна о секс-торговле упоминается Маск.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!