«Полный коллапс». Какие слабые места есть в обороне Украины

ВС России продолжают наносить мощные удары по объектам ВПК и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины. Вместе с тем в обороне этой страны есть две точки уязвимости, которые могут привести к резкому снижению активности ВСУ и коллапсу переднего края: коммуникации и комплектование ВСУ личным составом. О проблемах в обороне Украины — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Проблема номер один

Для начала разберемся с коммуникациями. Дело в том, что ВПК Украины и на 10 процентов не обеспечивает потребности ВСУ в вооружении, военной и специальной технике, боеприпасах и управляемых ракетах, имуществе по службам тыла.

Практически все необходимые для ведения вооруженной борьбы материальные средства поступают от государств — участников НАТО. Но перед тем, как попасть на передний край, боекомплектам, заправкам топлива и сутодачам продовольствия надо проделать путь от западной границы Украины (портов на Черном море) до переднего края.

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А это в военном деле и есть коммуникации (коммуникационные направления) — железнодорожные направления, военно-автомобильные дороги, трубопроводные линии, воздушные трассы и водные (морские и речные) пути.

Помимо прочего, войскам для приема транспорта с грузами, их переработки и дальнейшей отправки назначаются: на железных дорогах (водных путях) — распорядительные станции (порты), на воздушных линиях — аэродромы материального обеспечения (посадочные площадки).

Частям и соединениям назначаются выгрузочные станции (порты, пристани), на военно-автомобильных дорогах — пункты погрузки (передачи), на полевых магистральных трубопроводах и стационарных нефтепродуктопроводах — пункты выдачи горючего.

Именно эти составляющие единой транспортной системы (ЕТС) Украины обеспечивают непрерывную работу по подвозу материальных средств и эвакуацию поврежденной техники и раненых.

Безусловно, ВС РФ систематически наносит удары по всем перечисленным объектам ЕТС Вооруженных сил Украины. Но ее полный вывод из строя (включая мостовые переходы через реку Днепр и железнодорожные тоннели в западных районах Украины) приведет к практически мгновенному коллапсу переднего края.

Так что вполне возможно, усилия в этой сфере ВС РФ надо удвоить и утроить.

Проблема номер два

Второе слабое место в обороне Украины — комплектование частей и соединений ВСУ личным составом. Ни для кого не секрет, что мобилизационный резерв у Киева и так относительно невелик, а мобилизационные мероприятия проводятся с немалыми трудностями.

Нанесение больших безвозвратных и санитарных потерь ВСУ в ходе боевых действий может довольно быстро привести к полному истощению этого потенциала. И дело в ходе СВО, в общем-то, и идет в этом направлении. Опять-таки, усилия ВС РФ должны концентрироваться на выполнении именно этой приоритетной задачи.

Среди других слабых мест в обороне Украины можно было бы назвать и противовоздушную оборону. Это действительно так. Но по сравнению с коммуникациями и комплектованием личным составом это все-таки проблема более низкого уровня.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).