Политолог объяснил, почему в ЕС не смогли согласовать кредит Украине на €90 млрд

Политолог Рар: в ЕС нет консенсуса по предоставлению кредита Украине
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страх перед поражением украинской армии на поле боя в Европейском союзе (ЕС) по-прежнему силен, однако отсутствует консенсус относительно выдачи Киеву кредитов. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя новость о том, что политики в ЕС не смогли договориться о механизме займа в €90 млрд для Украины.

Вместе с тем, по его словам, политика в отношении Киева вызывает все больше вопросов.

«Европейцам все труднее находить в своих бюджетах деньги на поддержку Украины. В ЕС нет консенсуса по этому вопросу. Замороженные российские активы в Бельгии решили не трогать, а США отказываются быть главным донором. Кроме того, откладывается ускоренное принятие Украины в Евросоюз», — напомнил Рар.

3 февраля стало известно, что постоянные представители государств ЕС на внеочередном заседании не смогли решить вопрос о займе в €90 млрд для Украины.

По данным СМИ, объединение продолжает работу над дальнейшим компромиссом для того, чтобы в ближайшие дни заключить соглашение.

В декабре прошлого года большая часть государств Евросоюза одобрила для Украины кредит на €90 млрд на 2026-2027 годы, который будет обеспечен европейскими деньгами, а не замороженными российскими активами. Венгрия, Чехия и Словакия при этом не захотели участвовать в выдаче займа.

Ранее стало известно, какую сумму страны G7 передали Украине из доходов от активов РФ.
 
