На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Меланья Трамп пригрозила сыну Байдена иском в $1 млрд, обвинив его в клевете

Fox: супруга Трампа пригрозила сыну Байдена иском за клевету по делу Эпштейна
close
Global Look Press

Адвокаты первой леди США Меланьи Трамп направили сыну экс-главы государства Джо Байдена Хантеру официальное требование об отзыве «ложных» и «клеветнических» утверждений, связывающих ее с осужденным за педофилию Джеффри Эпштейном. Об этом сообщили источники телеканала Fox News.

5 августа Байден-младший опубликовал на YouTube видео, в котором сообщил, что именно Эпштейн познакомил Меланью с будущим президентом США Дональдом Трампом.

«Эти заявления не только абсолютно ложны, но и наносят непоправимый ущерб репутации госпожи Трамп», — говорится в письме юристов.

По словам источников, если Хантер Байден не опровергнет информацию, то Меланья Трамп обратится в суд с иском о выплате одного миллиарда долларов ущерба. Установленный срок ультиматума, как сообщили источники Fox News, истек 7 августа. По их данным, Байден-младший проигнорировал претензию жены Трампа, что делает судебное разбирательство практически неизбежным.

Согласно результатам опроса YouGov, 71% американцев полагают, что Дональд Трамп знал о преступлениях Джеффри Эпштейна против несовершеннолетних до начала официального расследования. При этом сам президент США неоднократно отрицал связь с Эпштейном, заявляя, что никогда не был на его частном острове. Американский лидер признает лишь светское общение с финансистом.

Ранее Трамп захотел отвлечь внимание от дела Эпштейна с помощью России.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами